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В домах двух районов Казани из кранов может пойти зеленая вода
29 февраля в домах в Советском и Приволжском районах Казани из кранов может пойти зеленая вода. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.
Для выявления возможных утечек в воду магистральных тепловодов от котельной «Азино» введут краситель «Уранин-А». С этим связано возможное изменение цвета. Краситель допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен для использования в качестве индикатора утечек. Он безвреден для здоровья людей и не оказывает влияния на окружающую среду.
В исполкоме предупредили, что при обнаружении воды зеленого оттенка жителям районов нужно обратиться в диспетчерскую службу по номеру +7(843)291-87-95.
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