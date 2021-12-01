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Ру Тат
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Общество
1 декабря 2021  18:38

В домах Авиастроительного района Казани почти сутки не будет воды

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Завтра в ряде домов в Авиастроительном районе Казани отключат воду. Планируется, что водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра до 6 утра следующего дня, сообщает мэрия столицы РТ.

Отключение затронет дома №19в по улице Ленинградская, №37б, 41, 37, 39а по улице Максимова, а также №10 по улице Чапаева.

Причина временных неудобств — проведение работ по подключению водопровода.

«Водоканал» рекомендует жителям указанных домов запастись водой заранее. Также они могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60.

#отключение воды
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