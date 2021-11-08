В дома Пестречинского района начнет поступать родниковая вода

В Конском сельском поселении Пестречинского района Татарстана проводятся работы по республиканской программе самообложения. Так, в деревне Кзыл-Яшьляр строители проводят линии водоснабжения протяженностью 850 метров, пишет газета «Вперед».

Сейчас работы ведутся на последних 100 метрах. Трубы прокладывается на глубине двух метров, чтобы в морозы в них не замерзала вода.

По словам главы сельского поселения Рифгата Багауова, вода в этой деревне была очень жесткая, поэтому по просьбе жителей от родника «Тегэрмэн чишмэсе» в дома будет поступать экологически чистая вода.

В состав Конского сельского поселения входят три населенных пункта — Конь, Альвидино и Кзыл-Яшьляр.

Расположились они в живописном месте, рядом леса, Меша, родники. Проживают здесь 957 человек.

«Благодаря республиканской программе в наших селах сделано многое. Главное, что люди относятся с пониманием к самообложению, ведь собранные деньги уходят на благоустройство», — отметил глава сельского поселения.

В этом году общими усилиями собрано 332 тыс. рублей, с государственной поддержкой это более 1,6 млн рублей. Свои средства внесли 97% населения.

За предыдущие годы в селе Конь отремонтировано более 6,5 км внутрипоселковых дорог, в Альвидино — 580 метров. Раньше на три деревни на столбах горели лишь 39 фонарей, а сейчас уже 235.

В Коне возведена новая водонапорная башня, также благоустроена площадка возле кладбища, там же установлено два контейнера объемом по восемь куб. м каждый. Помимо этого, специалисты сделали тротуар и капитально отремонтировали родник «Изгелэр коесы», обновили памятники павшим землякам в годы Великой Отечественной войны в Коне и Альвидино.

Задачи на следующий год в поселении уже распланировали. В основном в селах займутся дорогами. В Коне осталось защебенить примерно 1 километр, Альвидино — 1,1 километра, Кзыл-Яшьляр — 450 метров и переулки в каждой деревне.