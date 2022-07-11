«В долгий путь, чтобы найти прекрасное»: в Татарстане пройдет автомарафон радио «Китап»

«Зовите – мы приедем» – по такому принципу в этом году строится маршрут автомарафона национального радио «Китап». С 26 июня творческая команда из артистов, ведущих, поэтов выезжает в города, районы и села Татарстана. Каждый житель республики может получить возможность посетить литературно-музыкальные встречи.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Деревенскому жителю редко удается выбраться на концерты или спектакли, а в горячую летнюю пору и вовсе трудно ему найти свободное время для культурного отдыха. Радио «Китап» организует автомарафон «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…»), цель которого – популяризировать татарскую поэзию и национальную литературу в целом.

Только представьте – вечером после работы вы выходите в парк отдохнуть и подышать свежим воздухом, а там высадился литературно-музыкальный десант – звучат стихи, песни на родном языке, тут же можно приобрести книжные новинки, свежие номера газет и журналов… Удачная возможность для родителей приобщить своего ребенка-школьника к чтению – хотя каникулы в полном разгаре, списки дополнительной литературы получили все. Поэтому на такие встречи обязательно надо приходить со своими детьми, чтобы они услышали и прониклись стихами, песнями на родном языке.

В 2021 году радио «Китап» организовало выездные концерты в Башкортостане. Момент отправления автобуса в тур Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В первую очередь это литературный праздник»

На пресс-конференции в «Татмедиа» организаторы рассказали об особенностях нынешнего автомарафона. Напомним, что первый автопробег под таким же названием был организован в прошлом году в октябре по маршруту Казань – Уфа – Казань. На встрече с журналистами генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что такой тур в парках республики проходит впервые в истории Татарстана. «Проект осуществляется совместно с Комиссией при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Комиссия оказала финансовую поддержку. Мы благодарны за это», – сказал он.

Действительно, в таком полномасштабном формате по районам Татарстана команда автомарафона выезжает впервые. Оборудованный звукоусилителями «поющий» автобус радио «Китап», брендированный изображением лица радио – молодой певицы Саиды Мухаметзяновой, за два с половиной месяца планирует проехать по улицам городов, районов, сел Татарстана, а также дать уличные концерты в парках и на территориях торговых центров в столице.

Шамиль Садыков: «Главная особенность нынешнего автомарафона – в программу будут включены произведения на языках народов, проживающих в Татарстане» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главная особенность нынешнего автомарафона – в программу будут включены произведения на языках народов, проживающих в Татарстане. С предложением сделать проект межнациональным выступил Марат Ахметов (заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, – прим. Т-и).

«В каждом населенном пункте есть парки. Мы решили, что самый подходящий вариант – поехать летом к жителям городов и районов. Его цель – популяризация татарской поэзии. В первую очередь это литературный праздник. Мы хотели бы, чтобы жители больше интересовались литературой, полюбили чтение. В то же время будут звучать стихи на чувашском, марийском, удмуртском языках, ожидаются выступления местных фольклорных ансамблей.

Марат Готович поставил задачу пропагандировать татарскую литературу, мы написали всем районам о том, что проект проходит совместно с Комиссией. Местные власти помогают в организации. И потребность в этой важной акции тоже большая. Из-за пандемии возможности были ограничены, а сейчас, я считаю, стало очень значимым делом в летние месяцы наполнить наши парки татарским духом, дать возможность звучать в них татарской поэзии, стихам других народов. Хочется татарскую поэзию вывести на более широкую аудиторию. Мы ожидаем активное участие людей. Также предусмотрена возможность приобретения книг, газет и журналов», – рассказал журналистам Шамиль Садыков.

Алмаз Миргаязов: «В соцсетях нашего радио сейчас идет голосование. Каждый, кто желает видеть нас у себя, может зайти на наши странички и проголосовать за свою деревню» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Действуем по принципу “Зовите – приедем”»

Автомарафон «Мин матурлык эзләп йөрим…» стартовал 26 июня в Казани. А в республике первыми зрителями его литературно-музыкальной программы стали жители Арска и Кукмора. По словам главного редактора радио «Китап» Алмаза Миргаязова, пока нет точного списка населенных пунктов, где будут проходить «зеленые» концерты, поскольку этот список составляют сами радиослушатели и зрители.

«В соцсетях нашего радио сейчас идет голосование. Каждый, кто желает видеть нас у себя, может зайти на наши странички и проголосовать за свою деревню. Мы решили попробовать поработать по принципу “куда зовут – туда и едем”. Поначалу мы составили список, но он получился не очень удачным, на местах заметили некоторую пассивность, поэтому решили проект проводить на основе инициатив, идущих от самих жителей», – пояснил Миргаязов.

Он также напомнил, что в прошлом году творческая команда автомарафона посетила районы востока Татарстана и северо-востока Башкортостана, спела «Туган тел» на уличном концерте на площадке перед татарским театром «Нур» в Уфе. В этом году запланировано около 18 концертов, четыре из них – в Казани. Окончательного списка пока нет, в него могут добавиться новые населенные пункты, которые определятся по результатам голосования.

Автомарафон станет одним из первых мероприятий к 15-летию образования «Татмедиа», отметил Алмаз Миргаязов.

По словам Лилии Кадыровой, на следующих концертах будет больше стихов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Объем стихов увеличим в два раза»

Очередной концерт автомарафона пройдет 16 июля в Тюлячинском районе, в благоустроенном по республиканской и федеральной программе просторном парке в селе Баландыш. Ожидается настоящий праздник с песнями под гармонь, с традиционным проездом на запряженных лошадях. 21 июля творческая команда радио «Китап» отправляется в Актаныш, а 24 июля марафон примет Лениногорск. По словам исполнительного продюсера радио «Китап» Лилии Кадыровой, эти районы набрали больше всего голосов.

«Жители ждут нас, значит, мы поедем туда. Лидирует по числу голосов Сарманово, но мы решили их оставить на более позднее время, чтобы приехать с еще более сильной программой», – отметила она.

По словам Лилии Кадыровой, на следующих концертах будет больше стихов.

«Мы полагали, что чтение стихов как-то будет выбиваться из программы, люди обычно приходят петь и танцевать, но на фоне современных аранжировок очень приятно и душевно прозвучали и стихи под баян, и пение под аккомпанемент гармони. На следующих концертах объем стихов увеличим в два раза», – пообещала продюсер.

Одной из первых в команду автомарафона была приглашена поэтесса Сэйлэн, потому что, по словам Лилии Кадыровой, ее проникновенные стихи уже полюбились зрителю. В будущем к концертам постараются привлекать участников автомарафона, организованного совместно с журналом «Казан утлары».

«Выезжать с концертами в районы – это большая честь. Стихи на концертах – это действительно что-то очень новое и необычное. Я читала стихи о родном селе под наигрыши гармони. Для зрителя это неожиданный и интересный формат. Мне кажется, его надо использовать чаще, потому что люди отдалились от поэзии, многие не знают стихов на родном языке, не читают их», – поделилась поэтесса.

«Состав артистов будет меняться. Мы решили не возить в районы одних и тех же. Организаторы заранее обговаривают с местными коллективами программу, но в то же время строгого сценария нет» Фото: © Салават Камалетдинов

«Чем теснее связь с местным населением, тем лучше»

Музыкальная часть программы тоже очень важна, отмечают организаторы. На концертах в Арске и Кукморе выступили заслуженный артист Татарстана Айрат Ганиев, певица Зарина Хасаншина. В предстоящих концертах ожидается участие баяниста Ильяса Шарипова с исполнением попурри из татарских народных песен, а также выступления Ильшата Сафина, Фазлыевых, Шарипзяновых, Фарита Низамиева, Марата Галимова, Линара Батталова.

«Состав артистов будет меняться. Мы решили не возить в районы одних и тех же. Если из артистов кто-то пожелает присоединиться, внести вклад в сохранение родного языка, развитие нации, то милости просим», – сказала Лилия Кадырова.

Организаторы заранее обговаривают с местными коллективами программу, но в то же время строгого сценария нет. «Иногда кто-то из зрителей просится на сцену – спеть или прочитать стихи, мы не возражаем. Это общее дело. Местные тоже могут выступать», – рассказали журналистам.

«Чем теснее устанавливаем мы связи с местным населением, тем лучше. Эта акция не просто ради популяризации радио «Китап», мы хотим, чтобы люди увидели красоту художественного слова, заинтересовались литературой, поэзией, полюбили чтение», – добавил Алмаз Миргаязов.

Поначалу планировалось давать по два концерта в день, но после первых выступлений от этой идеи отказались.

«На дневных концертах зрителей мало. В дальнейшем будут только вечерние концерты. В Кукморе люди отмечали, что концерт получился слишком коротким – только успели собраться 200-300 человек, он закончился», – рассказал Миргаязов.

По словам Шамиля Садыкова, проект не ставит задачу возить мегапопулярных артистов, напротив, есть желание дать возможность людям услышать не совсем известные песни.

«Мы готовы предоставить сцену молодым артистам. У нас уже есть девушка, по своей инициативе присоединилась к нам. Если артисту хочется выйти на широкую аудиторию, мы открыты. И нам тоже хочется познакомить аудиторию с новыми людьми», – сказал он.

Радио «Китап» можно услышать в Казани на частоте 98,6 FM, а также через приложение во всех уголках мира.

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