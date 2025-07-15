В долгах, но с Ливо на все деньги и Хмелевским: конструктор состава «Салавата Юлаева»

Столкнувшись с большими финансовыми трудностями, «Салават Юлаев» серьезно реформировал состав на следующий сезон. Команду покинули практически все именитые легионеры, включая Шелдона Ремпала. Как будут выглядеть звенья уфимского клуба в предстоящем чемпионате - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Поведет ли за собой команду в следующем сезоне Джошуа Ливо?

Чрезвычайно непростым пока выдается межсезонье для уфимского клуба. Громких трансферов на вход «Салават Юлаев» не делает, а команду в начале лета стремительно покидают звездные хоккеисты. К середине июля коллектив Виктора Козлова лишился Скотта Уилсона, Нэйтана Тодда, в Северную Америку уехал Шелдон Ремпал, а вчера к «Торпедо» присоединился защитник Михаил Науменков.

Из ключевых подписаний и важных решений менеджмента уфимцев можно отметить лишь продление контракта с опытным защитником и капитаном команды Григорием Паниным, а также приезд в клуб нападающего Ильи Федотова, ранее выступавшего в КХЛ за СКА, «Нефтехимик», «Торпедо» и «Сочи».

По информации нескольких источников, актуальный долг «Салавата Юлаева» составляет порядка 300-400 млн рублей. Дабы не застрять еще сильнее в финансовых проблемах, уфимцы пойдут в следующий сезон почти с минимальной платежкой. Правда, непонятно, как клуб при всех непростых денежных обстоятельствах собирается выплачивать зарплату Джошуа Ливо и Александру Хмелевскому. На двоих североамериканцы по действующим соглашениям занимают практически 1/3 всей платежки «Салавата Юлаева». А Ливо незадолго до плей-офф вовсе подписал новый контракт на сумму почти в 100 млн рублей за сезон.

Пока новостей о том, что лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата собирается покинуть столицу Башкортостана, – нет. Аналогично обстоит ситуация вокруг и Александра Хмелевского. Так что первое звено уфимцев в атаке будет выглядеть примерно следующим образом.

Ориентировочный вариант первого звена: Сучков – Хмелевский – Ливо (Защитники: Стюарт – Цулыгин).

Родуолд может стать джокером второго звена «Салавата Юлаева»?

На безрыбье и рак рыба – гласит известная пословица. Поэтому в случае с уфимским клубом сейчас практически любой трансфер на вход воспринимается оптимистично. В момент, когда «Витязь» начал тотальную распродажу в связи со своей кончиной, «Салават Юлаев» не остался в стороне и выцепил 27-летнего канадского защитника Дина Стюарта. Нет сомнений, что в предстоящем регулярном чемпионате североамериканцу дадут около 20 минут в первой или второй паре обороны.

Помимо Стюарта, еще одну легионерскую квоту занял экс-форвард «Адмирала» Джек Родуолд. После не самого удачного периода выступления в НХЛ за «Оттаву» нападающий переехал в «Куньлунь». В Мытищах канадец зарекомендовал себя с положительной стороны и получил позже вызов в «Тракторе». Однако в Челябинске надолго задержаться форварду не удалось, так как в прошлом сезоне его уже обменяли в «Адмирал». В команде Леонида Тамбиева Родуолд перезапустил карьеру и вновь получил возможность отправиться на повышение в КХЛ.

В условиях текущего состава «Салавата Юлаева» легко спрогнозировать, что Джек легко войдет в топ-6 нападающих команды. Скорее всего, именно вокруг Родуолда Виктор Козлов будет формировать вторую тройку уфимцев.

Ориентировочный вариант второго звена: Алалыкин – Родуолд – Ян (Защитники: Василевский – Хафизуллин).

Набиев и Черный составят костяк третьего звена «Салавата Юлаева»

Если с первыми шестью нападающими обстановка в «Салавате Юлаеве» плюс-минус понятна, то в нижних звеньях уфимского клуба открывается простор для большого творчества у тренерского штаба. Летом на предсезонке шанс проявить себя от Виктора Козлова получат все молодые хоккеисты. Это касается и Ильи Федотова, неоднозначно отыгравшего за «Сочи» в прошлом году, и 19-летнего Максима Ильичева, который подавал большие надежды в системе «Витязя».

Не забываем и Александра Жаровского, который не только здорово провел минувший плей-офф за «Салават Юлаев» и дошел с ним до полуфинала Кубка Гагарина, но и помог уфимцам завоевать первый трофей на недавнем турнире от КХЛ в формате 3х3. Жаровский оказался одной из главных звезд команды, на которую по большому счету никто не ставил в суперфинале.

Любопытно, как в итоге распорядится выбором игроков Виктор Козлов. Но сам факт, что от молодежи в «Салавате Юлаеве» местные болельщики будут ждать колоссального прогресса, очевиден. Пока остановимся на более прозаичном варианте формирования третьей тройки уфимцев. Отдадим предпочтение тем, кто был на слуху в прошлом сезоне.

Ориентировочный вариант третьего звена: Набиев – Пименов – Черный (Защитники: Варлов – Панин)

К опытному Ефремову в четвертое звено отправятся юные дарования «Салавата Юлаева»

До старта очередного регулярного чемпионата в КХЛ остается более 1,5 месяцев. Разумеется, состав уфимского клуба еще может претерпеть значительные изменения. К примеру, возрастного защитника Динара Хафизуллина многие инсайдеры сейчас сватают в другую команду. Оно и понятно, ведь зарплата хоккеиста по действующему контракту составляет порядка 45 млн рублей. По меркам нынешних финансовых возможностей «Салавата» сумма близка к неподъемной.

Неприкосновенен в столице Башкортостана, пожалуй, лишь вратарский дуэт: Самонов – Вязовой. Причем, неясно, кто из голкиперов будет первым номером в предстоящем сезоне. Как имя в КХЛ, Александр Самонов – лицо, конечно, более статусное. Тем не менее, плей-офф в этом году он провалил. В рамке уфимского клуба блистал и сиял молодой Семен Вязовой. Поэтому вполне допустимо, что осенью Виктор Козлов сразу сделает ставку на талантливого воспитанника системы «Салавата Юлаева».

Как мы уже сказали, от многих молодых уфимских игроков в предстоящем сезоне стоит ожидать мощного рывка в развитии. По сути, на сегодняшний день места крайних нападающих в четвертом звене «Салавата» вакантны. Исключение составляет только позиция центрального форварда. Ее, безусловно, займет опытный 29-летний хоккеист Владислав Ефремов.

Ориентировочный вариант четвертого звена: Жаровский (Федотов) – Ефремов – Ильичев