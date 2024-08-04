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В ДОЛ «Мирас – Наследие» в Татарстане провели мастер-класс по народному танцу
В детском оздоровительном лагере «Мирас – Наследие» в Зеленодольском районе Татарстана прошел мастер-класс по народно-стилизованному танцу от хореографа Кировской области, балетмейстера и постановщика Гульнары Ашараповой.
Участниками мастер-каласса стали воспитанники детской студии при народном ансамбле современной хореографии (НАСХ) «Акцент» из группы «Росток». Ребята здесь находятся на танцевальных сборах - отдыхают и готовят новые концертные номера.
Ашарапова оценила подготовку ребят.
«Дети прекрасные, с ними легко работать. Они академичные, исполнительные, техничные», - сказала хореограф.
Ее также порадовало, что в «Акценте» уделяют внимание народному танцу.
«Не хочется терять наши национальные, народные танцы, хочется их развивать и прививать детям любовь к ним. Потому что в первую очередь это культура», - подчеркнула спикер.
Художественный руководитель НАСХ «Акцент» Светлана Мустафина тоже отметила, что «Росток» в эту смену вырос в плане физической подготовки.
«Ребята стали выносливее, техничнее», - похвалила она ребят.
Вторая группа детской студии НАСХ «Акцент» - «Витаминки» под руководством хореографа, балетмейстера, постановщика Алины Левадневой тренируется сейчас на базе лагеря «Болгар» в Спасском районе Татарстана. Девочки также готовятся к очередному танцевальному сезону, усердно занимаются, сдают нормативы и разучивают связки к новой постановке в стиле хип-хоп.
«Здесь хорошие условия не только для занятий, но и для отдыха. Проводим лето с детьми ярко и позитивно, набираемся сил и готовим новый материал к новому танцевальному сезону», - сказала Леваднева.
Воспитанники «Акцента» не только тренируются на сборах, но и активно участвуют в лагерных мероприятиях.
Группа «Витаминки» также посетила с экскурсией Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
Ансамбль «Акцент» — многократный победитель и обладатель Гран-при различных танцевальных конкурсов и фестивалей, а также победитель проектов Международной академии хореографии CID UNESCO. В этом году детской студии при ансамбле исполнилось 15 лет. Воспитанники студии и ансамбля занимаются на базе казанского Культурно-досугового комплекса имени В. И. Ленина в Авиастроительном районе. Всего в детской студии и ансамбле занимаются более 250 детей от 4-18 лет.
Фото: НАСХ «Акцент»
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