«В добрый путь! Вперед! Хаерле юл! Алга!»: в Татарстане открыли Год педагога и наставника

Рустам Минниханов: «У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в жизни. Мы всегда с теплотой вспоминаем о каждом из них»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодые ученые — надежда на быстрое техническое и технологическое обновление России»

Наступивший 2023-й был объявлен Годом педагога и наставника Президентом России Владимиром Путиным. По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, это подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы.

«У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в жизни. Мы всегда с теплотой вспоминаем о каждом из них. В этом зале присутствуют лучшие в своей профессии — народные учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представили педагогических династий», — сказал руководитель республики.

В Татарстане делают все, чтобы профессия учителя вышла на новый уровень, отметил он. «Мы стремимся к созданию современной школы как в содержательном, так и в техническом плане. Новые образовательные технологии, несомненно, улучшают условия работы учителей, расширяют возможности их профессиональной и творческой реализации», — добавил Раис Татарстана.

Главным вопросом, по словам Минниханова, остается качество образования. «Это наш приоритет. В то же время важно воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, гражданственности, формировать традиционные для нашей республики и страны духовно-нравственные ценности», — убежден он.

Пристальное внимание в этом году будет уделено и науке, особенно высшей школе, продолжил руководитель республики. «Вузы – равноправные участники научных исследований, создающие свои наукоемкие, высокотехнологичные проекты. Это новые возможности, идеи, активное включение молодого поколения в инновационное развитие. Вуз — это и исследовательский центр. Эту идею мы будем продвигать дальше», — сказал он.

Минниханов также заверил, что в республике продолжат создавать комфортные условия для эффективной работы молодых специалистов. «Молодые ученые — надежда на быстрое техническое и технологическое обновление России, — заметил он. — Наш безусловный приоритет — бережное отношение к талантам, дарованиям, творческому и интеллектуальному труду. Уверен, это непременно принесет результат».

Раис Татарстана поблагодарил педагогических работников за знания, опыт и мудрость, а также пожелал, чтобы Год педагога и наставника стал для них продуктивным и насыщенным.

Сергей Кравцов в своем видеообращении отметил, что решение посвятить этот год воспитателям, учителям и всем, кто передает подрастающему поколению знания, мудрость и теплоту своих сердец, еще раз подтверждает значимость наставнического труда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый выдающийся ученый, спортсмен когда-то сидел за школьной партой»

С началом Года педагога и наставника собравшихся поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. В своем видеообращении он отметил, что решение посвятить этот год воспитателям, учителям и всем, кто передает подрастающему поколению знания, мудрость и теплоту своих сердец, еще раз подтверждает значимость наставнического труда.

«Каждый выдающийся ученый, спортсмен, писатель, врач или строитель когда-то сидел за школьной партой, отвечал у доски. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большим профессиональным свершениям», – сказал глава Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что педагоги и наставники получат всестороннюю поддержку. Кроме того, будут созданы все условия, чтобы им «было в радость трудиться, воспитывать талантливую целеустремленную и ответственную молодежь».

По словам министра, в год 200-летия великого педагога Константина Ушинского, который отмечается в 2023 году, запланирована насыщенная программа. В частности, состоятся масштабные смотры и форумы. Например, пройдут фестиваль наставничества, Всероссийский форум классных руководителей, Большая учительская неделя, а также много других инициатив, призванных рассказать о педагогических династиях, высоком профессиональном мастерстве учителей.

«Приглашаю вас всех к участию. Уверен, что главы регионов, профильных ведомств также внесут свой вклад в празднование Года педагога и наставника. Вместе мы проведем его активно и содержательно, с пользой для нашего общего дела», – заявил Кравцов.

Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Год педагога и наставника в республике запланировано большое количество мероприятий Фото: rais.tatarstan.ru

«Учителя – это хранители национальных культур, языков, традиций»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Год педагога и наставника в республике запланировано большое количество мероприятий. «Это различные форумы, конференции, встречи. В июне, например, состоится форум, посвященный образованию, на который приедут специалисты из других стран», – заявил он.

По словам главы Минобрнауки, планируется издать книгу об истории системы образования Татарстана, восстановить Музей истории образования республики. «Нам необходимо иметь улицы, парки, скверы, посвященные педагогам, учителям, наставникам. Возможно, все сразу не получится реализовать в этом году, но идеи у нас есть. И начиная с этого года будем заниматься реализацией задуманных проектов», – поделился он планами.

Мероприятия Года педагога и наставника, по мнению министра, должны изменить отношение общества к профессии учителя. «Мы должны еще больше внимание уделять учителям, тем людям, которые дали нам путевку в жизнь. У нас у каждого есть первый учитель, наставник, который до сих пор сопровождает своими советами», – заметил он.

Хадиуллин подчеркнул, что в Татарстане многое делается для подготовки педагогических кадров. Так, еще семь лет назад был создан республиканский проект по подготовке кадров для школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

«Без учителей мы не сможем гордиться своим будущим. Воспитание патриотизма, любви к родине, родителям, уважение к старшим – все это начинается со школьной скамьи, даже с детского сада. Кроме того, учителя – это хранители национальных культур, языков, традиций. Это люди, которые, воспитывая наших детей, воспитывают общество», – сказал он, заверив, что поддержка педагогов обязательно продолжится.

«В марте произойдет событие, которое связано с поддержкой учителей. Пусть это будет пока секретом. Будут и другие проекты», – отметил глава Минобрнауки.

Год педагога и наставника в Татарстане открыли словами: «В добрый путь! Вперед! Хаерле юл! Алга!» По видеосвязи они прозвучали из всех муниципальных районов республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создадут миллионный архив фотографий учителей всех поколений татарстанцев

Год педагога и наставника в Татарстане открыли словами: «В добрый путь! Вперед! Хаерле юл! Алга!» По видеосвязи они прозвучали из всех муниципальных районов республики.

На мероприятии также дали старт акции «Фотоархив “Мой любимый учитель”», по итогам которой в республике будет создан миллионный архив фотографий учителей всех поколений татарстанцев.

Кроме того, планируется реализация проекта «Открытый диалог с наставником». Он пройдет в виде серии диалогов в педагогических вузах, школах, учреждениях среднего профессионального образования с участием известных педагогов и наставников по всей России.

Проект «Наставники в лицах» предстанет в формате видеоисторий об учителях, которые ведут за собой, вдохновляют, мотивируют, вызывают доверие своих учеников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект «Наставники в лицах» предстанет в формате видеоисторий об учителях, которые ведут за собой, вдохновляют, мотивируют, вызывают доверие своих учеников. Во время акции «Спасибо педагогу и наставнику» каждый сможет поблагодарить своего педагога и создать для него поздравительную открытку. По проекту «Высшая лига» для учителей проведут годовой цикл семинаров, уроков и мастер-классов.

Другой проект – «Педагогические династии России» объединит педагогов, которые готовы поделиться историей своей семьи. В результате в конце года будет выпущен электронный сборник «Педагогические династии Татарстана».