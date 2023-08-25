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«В добрый путь!»: в «Татмедиа» вручили подарки будущим первоклассникам
В АО «Татмедиа» состоялась встреча с будущими первоклассниками и их родителями. Руководство агентства поздравило ребят с началом школьной жизни и вручило подарки. С приветственным словом к юным гостям обратились руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Они пожелали ребятам успешной учебы и достижения новых побед.
«Поздравляю всех ребят! Вы переходите на новую стадию, идёте впервые в школу, где вас ждут новые знакомства, новое общение и новый мир. В добрый путь! Желаю, чтобы вам нравилось времяпрепровождение в школе и было интересно», — сказал Айдар Салимгараев.
В торжественной обстановке детям сотрудников филиалов АО «Татмедиа» вручили портфели с иллюстрированной детской книгой сказок и школьными принадлежностями. Всего в нынешнем году рюкзаки получат 67 детей из 20 районов Татарстана, а также Казани.
«Сегодня у нас большой праздник, 67 детей сотрудников АО „Татмедиа“ идут в первый класс. Для наших коллег это настоящий праздник и возможность для детей прийти и посмотреть, где работают папа и мама. Это также и образовательный процесс, чтобы дети знали, чем занимаются их родители», — сказал генеральный директор медиахолдинга.
После вручения подарков собравшиеся сделали совместную фотографию на память. Для создания праздничного настроения для будущих первоклассников выступили юные музыканты из проекта «СалаваТік». Для детей подготовили праздничное угощение, а также подарили им воздушные шары. Для желающих организаторы провели конкурсы, в которых ребята смогли проявить свои знания.
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