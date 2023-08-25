«В добрый путь!»: в «Татмедиа» вручили подарки будущим первоклассникам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В АО «Татмедиа» состоялась встреча с будущими первоклассниками и их родителями. Руководство агентства поздравило ребят с началом школьной жизни и вручило подарки. С приветственным словом к юным гостям обратились руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Они пожелали ребятам успешной учебы и достижения новых побед.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Поздравляю всех ребят! Вы переходите на новую стадию, идёте впервые в школу, где вас ждут новые знакомства, новое общение и новый мир. В добрый путь! Желаю, чтобы вам нравилось времяпрепровождение в школе и было интересно», — сказал Айдар Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В торжественной обстановке детям сотрудников филиалов АО «Татмедиа» вручили портфели с иллюстрированной детской книгой сказок и школьными принадлежностями. Всего в нынешнем году рюкзаки получат 67 детей из 20 районов Татарстана, а также Казани.

«Сегодня у нас большой праздник, 67 детей сотрудников АО „Татмедиа“ идут в первый класс. Для наших коллег это настоящий праздник и возможность для детей прийти и посмотреть, где работают папа и мама. Это также и образовательный процесс, чтобы дети знали, чем занимаются их родители», — сказал генеральный директор медиахолдинга.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

После вручения подарков собравшиеся сделали совместную фотографию на память. Для создания праздничного настроения для будущих первоклассников выступили юные музыканты из проекта «СалаваТік». Для детей подготовили праздничное угощение, а также подарили им воздушные шары. Для желающих организаторы провели конкурсы, в которых ребята смогли проявить свои знания.