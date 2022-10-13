В ДНР заявили об освобождении Опытного и Иванграда

Союзные силы освободили еще два населенных пункта на территории Донецкой народной республики – поселок Опытное и село Иванград на Артемовском направлении, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», – говорится в сообщении.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. 30 сентября Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.