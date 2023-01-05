news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
5 января 2023  14:06

В ДНР заявили, что на Украину под видом наемников едут много западных спецподразделений

news_top_970_100

На Украину едет большое число западных спецподразделений под видом наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции — депутата парламента ДНР Андрея Баевского.

«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как „уволились“ и приехали на Украину под личиной наемников», — заявил Баевский.

По его мнению, они приезжают уже слаженными группами — это «подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях». 

«Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев, — пояснил подполковник Народной милиции. — За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное