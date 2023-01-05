В ДНР заявили, что на Украину под видом наемников едут много западных спецподразделений
На Украину едет большое число западных спецподразделений под видом наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции — депутата парламента ДНР Андрея Баевского.
«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как „уволились“ и приехали на Украину под личиной наемников», — заявил Баевский.
По его мнению, они приезжают уже слаженными группами — это «подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях».
«Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев, — пояснил подполковник Народной милиции. — За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.