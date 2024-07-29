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Происшествия 29 июля 2024 09:10

В ДНР задержали мужчину, планировавшего взорвать автомобиль Минобороны РФ

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В Донецкой Народной Республике с поличным поймали мужчину, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.

«Задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ.

Отмечается, что силовики узнали о тайнике, который готовил задержанный, после чего установили за ним слежку. В самодельном взрывном устройстве, предположительно, было 800 граммов тротила. В пресс-службе ведомства также указали, что задержанный дал признательные показания и сообщил детали работы на противника. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

#фсб
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