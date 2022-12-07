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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2022  10:02
Павел Климчак

В ДНР столкнулись грузовик и микроавтобус с военнослужащими, 16 человек погибли

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Сегодня в Шахтерском районе ДНР, на трассе Шахтерск – Торез, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, который перевозил военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате аварии погибли 16 человек, еще трое получили травмы – их госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель грузовика также погиб в аварии. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы, причины и подробности аварии выясняются.

Госпитализированные пострадавшие в данный момент находятся в реанимации.

#ДТП #ДНР
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