В ДНР столкнулись грузовик и микроавтобус с военнослужащими, 16 человек погибли

Сегодня в Шахтерском районе ДНР, на трассе Шахтерск – Торез, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, который перевозил военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате аварии погибли 16 человек, еще трое получили травмы – их госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель грузовика также погиб в аварии. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы, причины и подробности аварии выясняются.

Госпитализированные пострадавшие в данный момент находятся в реанимации.