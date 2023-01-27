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Политика
27 января 2023  12:20

В ДНР сообщили, что российские военные закрепились на окраине Угледара

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Российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», — пояснил Кимаковский.

По его словам, он сам только что вернулся из зоны боевых действий.  

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