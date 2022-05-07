В ДНР сообщили, что еще 50 гражданских эвакуированы с территории «Азовстали»

50 гражданских лиц были эвакуированы с территории мариупольского завода «Азовсталь», где остаются в окружении боевики украинского националистического формирования «Азов» (экстремистская организация, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

«Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе эвакуировано 50 человек», — сказано в сообщении штаба.

В итоге общее количество гражданских, которых вывели с территории завода, достигло 176 человек.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для вывода гражданских лиц с «Азовстали».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».