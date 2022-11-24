В ДНР сформировали батальон из украинских военнопленных

Батальон из 50 украинских военнопленных полностью сформирован в Донецкой народной республике. Все солдаты добровольно перешли на сторону ДНР, сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

«Ребята уже готовы отправиться на передовую», — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что военнопленные ВСУ, которые сейчас содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой присоединиться к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свою инициативу они передали в устной форме через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку.