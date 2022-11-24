news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
24 ноября 2022  12:48

В ДНР сформировали батальон из украинских военнопленных

news_top_970_100

Батальон из 50 украинских военнопленных полностью сформирован в Донецкой народной республике. Все солдаты добровольно перешли на сторону ДНР, сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

«Ребята уже готовы отправиться на передовую», — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что военнопленные ВСУ, которые сейчас содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой присоединиться к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свою инициативу они передали в устной форме через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку.

#спецоперация на Украине #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100