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СВО 27 мая 2024 12:47

В ДНР росгвардейцы задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

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Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ДНР росгвардейцы, благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, 14 – за совершение различных преступлений.

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