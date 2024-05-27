Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ДНР росгвардейцы задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ДНР росгвардейцы, благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ», – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, 14 – за совершение различных преступлений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»