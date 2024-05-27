В ДНР росгвардейцы задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ДНР росгвардейцы, благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, 14 – за совершение различных преступлений.