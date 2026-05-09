В ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы на «Саур-Могиле»

Молодежь ДНР отпраздновала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне масштабным автопробегом и развернула самое большое в мире Знамя Победы на территории кургана «Саур-Могила», сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства молодежной политики республики.

Председатель правительства ДНР Андрей Чертков отметил, что сегодняшняя акция посвящена памяти бойцов – и дедов с прадедами, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны, и современников, сложивших головы за Отечество. Он призвал молодое поколение изучать историю своей страны и решительно противостоять любым попыткам ее переписать, добавив, что у народа, не помнящего своего прошлого, не будет будущего.

По прибытии 50 машин, участвовавших в автопробеге из Донецка на «Саур-Могилу», участники «Бессмертного автополка» совместно с активистами «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире – его размер составил 65 на 35 метров.

Замруководителя «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Микаэль Минасян отметил важность объединения молодежи из разных организаций. По его словам, противник всегда хотел рассорить народ, но у него это не получилось ни в годы Великой Отечественной войны, ни сейчас. В самые трудные времена люди объединяются, и сейчас все вместе находятся на одном из важнейших мемориалов республики, этим единством отдавая дань памяти тем, кто отдал жизнь за будущее, добавил он.

Курган «Саур-Могила» стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в этом районе шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен, но в 2022 году восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.