В ДНР предотвратили организованный Киевом теракт

В Донецкой Народной Республике предотвращена попытка теракта, направленного против представителей органов власти, передает ТАСС.

По информации агентства, гражданка России была задержана при попытке осуществить террористический акт. Следствие установило, что женщина действовала по заданию одного из украинских националистических формирований. Оно признано в России террористическим.

План террористки заключался в поджоге здания Петровского районного суда Донецка. Для этой цели она заранее подготовила тайник с горючими веществами. После совершения теракта женщина намеревалась покинуть территорию ДНР и направиться в Украину, чтобы присоединиться к террористической организации.

Оперативные действия спецслужб позволили предотвратить преступление на стадии подготовки. Задержанная была взята с поличным.

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта. В настоящее время подозреваемая сотрудничает со следствием и дает признательные показания.