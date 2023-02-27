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В ДНР появился батальон из украинских военнопленных
В Донецкой народной республике создан добровольческий батальон им. Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные. Об этом с РИА Новости рассказал один из командиров нового подразделения.
«История эта началась в такое время, когда украинскому Правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — заявил военный — бывший командир танка и сержант ВСУ, а сейчас — старший подразделения батальона.
Он отметил, что под его командованием находятся около 70 бойцов, 95% из которых — бывшие военные с боевым опытом. При этом цифра не окончательная — подразделение может быть пополнено.
«Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования», — объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что в батальон вошли пленные, находящиеся в разных колониях. ВС России заключат с ними контракты на общих условиях. Бойцам оказывается вся необходимая помощь.
«В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца», — подчеркнул старший подразделения.
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