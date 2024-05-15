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В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания КАМАЗа
В Донецкой народной республике, в том числе в Мариуполе, планируют открыть площадки сервисного обслуживания КАМАЗа. Об этом на KazanForum рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас уже есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и в Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания, потому что это востребовано. [„КАМАЗ“] — это хороший, качественный автомобиль, который задействуется и в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко», — отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что ДНР планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в химической промышленности, машино- и станкостроении, металлургии и других важных сферах.
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