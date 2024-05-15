В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания КАМАЗа

В Донецкой народной республике, в том числе в Мариуполе, планируют открыть площадки сервисного обслуживания КАМАЗа. Об этом на KazanForum рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас уже есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и в Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания, потому что это востребовано. [„КАМАЗ“] — это хороший, качественный автомобиль, который задействуется и в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что ДНР планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в химической промышленности, машино- и станкостроении, металлургии и других важных сферах.