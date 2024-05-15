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Общество 15 мая 2024 15:24

В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания КАМАЗа

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В Донецкой народной республике, в том числе в Мариуполе, планируют открыть площадки сервисного обслуживания КАМАЗа. Об этом на KazanForum рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас уже есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и в Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания, потому что это востребовано. [„КАМАЗ“] — это хороший, качественный автомобиль, который задействуется и в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что ДНР планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в химической промышленности, машино- и станкостроении, металлургии и других важных сферах.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям, с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
#KAZANFORUM-2024 #ДНР #ПАО КАМАЗ
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