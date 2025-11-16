В ДНР организуют туристические маршруты к памятным местам спецоперации

В Донецкой народной республике планируют организовать туристические маршруты к памятным местам Великой Отечественной войны, конфликта в Донбассе и специальной военной операции. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров, передает РИА Новости.

«Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов... Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать», – пояснил чиновник, уточнив, что работа ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

По словам Макарова, в ходе реализации концепции военного туризма для потенциальных гостей региона будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.

«<…> необходимо эту работу проводить, необходимо всю эту историю структурировать, чтобы люди уже понимали, по какому маршруту они приезжают, где они должны остановиться, что они должны посмотреть в первую очередь, что потом посмотреть, те или иные экспонаты», – выразил уверенность он.

Вместе с тем вице-премьер ДНР признал, что «часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий».

«Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении», – заверил он и добавил, что в следующем, 2026 году инвестиции в туристическую отрасль региона превысят 1 млрд рублей.

На данный момент территория Донецкой народной республики не полностью контролируется российскими войсками, боевые действия в регионе продолжаются.