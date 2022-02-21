В ДНР объявлен режим ЧС из-за повреждения насосной станции Южно-Донбасского водовода

В Донецкой народной республике объявили режим чрезвычайной ситуации из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода. Об этом сообщает ТАСС.

«Без воды остались более 21 тыс. жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов. Это котельные, больницы, детские сады и школы», — рассказали в МЧС республики.

Была организована работа межведомственного штаба по ликвидации ЧС, обеспечен подвоз технической воды населению. Отмечается, что жители пострадавших районов обеспечиваются питьевой водой по графику.