В ДНР к смертной казни приговорили троих иностранных наемников

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил двоих британцев и марокканца, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

«Коллегией Апелляционной палаты Верховного суда ДНР рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и подданного королевства Марокко Брагима Саадуна, обвиняемых в наёмничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР», - передает «Интерфакс» слова председательствующего коллегии по делу Александра Никулина.

Он добавил, что суд руководствовался принципами справедливости.

Как пояснил Никулин, «представленные стороной обвинения доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор».

«Не считая того, что все подсудимые без исключения признали себя виновными по всем пунктам обвинения, (...) обвинение построено не только на их признании вины», - сказал он.

У осужденных иностранцев будет месяц на апелляцию.