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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС, которые спешили на пожар в Горловку, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, повреждения также получила пожарная автоцистерна.
Отмечается, что с места обстрела личный состав эвакуировался самостоятельно на еще одном пожарном авто.
Все пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.
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