В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС, которые спешили на пожар в Горловку, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, повреждения также получила пожарная автоцистерна.

Отмечается, что с места обстрела личный состав эвакуировался самостоятельно на еще одном пожарном авто.

Все пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.