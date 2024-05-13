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Происшествия 13 мая 2024 10:37

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС

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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС, которые спешили на пожар в Горловку, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, повреждения также получила пожарная автоцистерна.

Отмечается, что с места обстрела личный состав эвакуировался самостоятельно на еще одном пожарном авто.

Все пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.

#спецоперация на Украине
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