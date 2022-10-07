В ДНР были освобождены от ВСУ Отрадовка и Веселая Долина

Российские военные вместе с союзными войсками освободили от ВСУ несколько населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб ДНР.

«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сказано в сообщении штаба.

Населенные пункты находятся в 10 км от Артемовска, недалеко от Зайцева, из которого накануне выбили солдат ВСУ. Потери украинской стороны там составили 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.