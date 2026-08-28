В дни выборов волонтеры-медики будут работать на 34 избирательных участках

Более 270 тысяч человек из Татарстана имеют группу инвалидности и право для голосования на выборах. Для них будут созданы максимально комфортные условия. Об этом сообщила сегодня журналистам Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Безусловно, для людей, которые будут находиться в учреждениях здравоохранения в период голосования, тоже должны быть созданы условия для того, чтобы они могли в эти три дня отдать свой голос», – сказала она.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев добавил, что в 34 больницах будут открыты дополнительные избирательные участки. Волонтеры-медики будут закреплены за ними. Волонтеры будут помогать избирателям, и набираться практического опыта, сказал он.

Сабурская также рассказала, что учреждения, в которых будут голосовать люди с ограниченными возможностями, оборудованы пандусами. На участках будут установлены специальные кабины для комфортного голосования людей на инвалидных колясках. Для незрячих и слабовидящих изготовят специальные трафареты с использованием шрифта Брайля.

«Достаточно серьезное внимание к глухим или слабослышащим людям. Через службу «112» они смогут получить информацию и принять участие в голосовании», – подчеркнула Сабурская.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».