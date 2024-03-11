В дни выборов в Казани состоится горячая линия по вопросам защиты избирательных прав

В Татарстане в дни выборов Президента России, с 15 по 17 марта, будет работать телефонная горячая линия по вопросам защиты избирательных прав граждан. Позвонив на горячую линию, можно будет получить информацию о местонахождении избирательного участка, о проблемах, возникших во время голосования, и по другим вопросам.

Звонки и сообщения принимаются с 8 утра до 20 часов вечера в мессенджер WhatsApp по номеру +7(960)049-68-14.

Консультировать граждан будут представители ЦИК РТ и Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).