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Общество 3 апреля 2025 12:50

В дни Великого поста в Казань привезли частицу Гроба Господня и копию тернового венца

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В дни Великого поста в Казань привезли частицу Гроба Господня и копию тернового венца
Фото: предоставлено храмом Сергия Радонежского

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в дни Великого поста в храм Сергия Радонежского на улице Япеева прибыл ковчег с копией тернового венца и частицей гроба Господня со Святой Земли.

«Пусть пребывание этих святынь в нашем храме станет временем духовного очищения и укрепления веры для всех прихожан, напоминая о великой любви и жертве, дарованной нам Спасителем. Приглашаем всех прихожан и гостей нашего города приложиться к великой святыне именно в дни Великого поста», – обратился настоятель храма иерей Артемий Лушкин.

Ковчег со святыней из Иерусалима привез в Сергиевский храм прихожанин, который постоянно пребывает на Святой Земле, где помогает православным обителям.

#православие #Казанская епархия #митрополит Кирилл
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