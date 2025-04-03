В дни Великого поста в Казань привезли частицу Гроба Господня и копию тернового венца

Фото: предоставлено храмом Сергия Радонежского

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в дни Великого поста в храм Сергия Радонежского на улице Япеева прибыл ковчег с копией тернового венца и частицей гроба Господня со Святой Земли.

«Пусть пребывание этих святынь в нашем храме станет временем духовного очищения и укрепления веры для всех прихожан, напоминая о великой любви и жертве, дарованной нам Спасителем. Приглашаем всех прихожан и гостей нашего города приложиться к великой святыне именно в дни Великого поста», – обратился настоятель храма иерей Артемий Лушкин.

Ковчег со святыней из Иерусалима привез в Сергиевский храм прихожанин, который постоянно пребывает на Святой Земле, где помогает православным обителям.