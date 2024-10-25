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В дни саммита БРИКС в Казани электрички перевезли более 45 тыс. пассажиров
Во время проведения саммита БРИКС в Казани пригородными электропоездами воспользовались более 45 тыс. пассажиров, в том числе около 30 тыс. участников форума. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Железнодорожный транспорт стал основным как для местных жителей, так и для гостей форума из более чем 35 государств», — рассказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Он отметил, что ГЖД обслуживала участников саммита, жителей и гостей столицы Татарстана на маршруте Казань — Аэропорт и Вахитово — Аэропорт.
Обычно на этом участке пассажиропоток в среднем составляет 1,6–1,8 тыс. человек в сутки. Пиковыми днями по перевозкам стали 22 октября — более 10 тыс. пассажиров, включая 7 тыс. аккредитованных участников форума, и 23 октября — свыше 12,3 тыс. человек, из них 10,3 тыс. участников.
В период с 20 по 24 октября электрички выполнили 176 дополнительных рейсов. Их количество варьировалось от восьми до 50 в сутки.
При этом для горожан продолжали курсировать регулярные поезда. В частности, девять электричек ходили от станции Казань до аэропорта и 11 — в обратном направлении.
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