В дни саммита БРИКС меняется график приема владельцев маломерных судов в ГИМС

Фото: Государственная инспекция по маломерным судам

В Казани в дни саммита БРИКС с 18 по 25 октября изменится график приема владельцев маломерных судов в ГИМС.

17 октября с 8:00 до 13:00 через Единый Портал Государственных услуг примут граждан, которые записаны на повторный прием теоретических и практических навыков.

Аттестация для судоводителей, которая была запланирована на 24 октября — проводиться не будет.

Заменить удостоверение можно будет 17 и 24 октября с 9 до 17:00. Регистрация и внесение изменений будут проходить 21, 22 и 23 октября с 9:00 до 13:00

Осмотр и техническое освидетельствование маломерных судов с 17 октября по 25 октября проводиться не будут.