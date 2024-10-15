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В дни саммита БРИКС меняется график приема владельцев маломерных судов в ГИМС
В Казани в дни саммита БРИКС с 18 по 25 октября изменится график приема владельцев маломерных судов в ГИМС.
17 октября с 8:00 до 13:00 через Единый Портал Государственных услуг примут граждан, которые записаны на повторный прием теоретических и практических навыков.
Аттестация для судоводителей, которая была запланирована на 24 октября — проводиться не будет.
Заменить удостоверение можно будет 17 и 24 октября с 9 до 17:00. Регистрация и внесение изменений будут проходить 21, 22 и 23 октября с 9:00 до 13:00
Осмотр и техническое освидетельствование маломерных судов с 17 октября по 25 октября проводиться не будут.
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