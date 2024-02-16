«В дни резких похолоданий инфарктов в 3 раза больше»: советы кардиолога, как себе помочь

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Инфарктов в три раза больше из-за резкого похолодания

В отделении кардиологии Республиканской клинической больницы число пациентов с инфарктами за последние дни выросло в три раза. Виной тому, по словам врачей, резкое похолодание.

Причем это именно обширные инфаркты с поражением сердечной мышцы по всей толщине, то есть самые тяжелые для лечения.

«Причина – это смена погоды. Метеочувствительность, метеозависимость – это реакция организма человека на изменение температуры окружающей среды, еще играет роль атмосферное давление, в меньшей степени это осадки», – объяснил заведующий кардиологическим отделением Республиканской клинической больницы Альберт Гильманов.

Кардиологи РКБ четко видят, как эти факторы влияют на количество пациентов в их отделении.

Причем в зоне риска и те, кто никогда раньше не сталкивался с проблемами сердца и сосудов, и те, у кого уже имеются такие заболевания, – у них происходит обострение хронических заболеваний.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сейчас морозы по Татарстану достигают -30 градусов, а уже через день температура начнет повышаться. И вновь, по словам Альберта Гильманова, в кардиологию будут поступать пациенты с инфарктами и предынфарктным состоянием.

Кардиолог РКБ дал советы татарстанцам – что делать, чтобы не оказаться в период перепада температур в отделении кардиологии.

Совет №1: Если погода резко меняется, лучше остаться дома

Если человек знает, что у него есть проблемы с сердцем, например повышенное артериальное давление, то лучше воздержаться от походов куда-либо, когда показания термометра скачут. Тем более стоит отменить тренировки.

«Показательным был период коронавируса. Когда мы работали каждый день, ждали пациентов, а люди сидели изолированно в домах, количество инфарктов было чуть ли не в два раза меньше. Как только люди начали снова выходить из дома, ездить на дачи, показатели снова выросли до обычных объемов. Физическая нагрузка – это всегда провокация», – отметил Альберт Гильманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтому кардиологи настаивают: в дни с нестабильным атмосферным давлением и скачками температуры лучше остаться дома.

Совет №2: Следить за уровнем холестерина

Один из самых важных показателей для врача-кардиолога – это уровень холестерина в крови пациента.

«В запуске заболевания всегда стоит вопрос отложения холестерина. То есть опасно его избыточное отложение. К сожалению, очень большая группа населения считает, что если в показателях крови пишут слово «норма», то этого достаточно», – отметил кардиолог.

В норме прописано, что холестерин должен быть от 3 до 5 миллимоль на литр.

Фото: © «Татар-информ»

«Многие считают, что если у них 4,9, это еще норма. Я рекомендую, чтобы эта цифра была в районе трех: 2,9-3,5», – объяснил доктор.

То есть показатель нормы может быть близок к верхней границе у 20-25-летних людей – на их здоровье это не сильно скажется, а вот людям старшего возраста необходимо придерживаться нижнего порога этой «нормы».

Совет №3: «Мое рабочее давление – 200» – бред!

После того как в сосудах уже достаточно холестерина, может произойти сбой в работе сосудистой стенки.

«Это происходит от скачка давления или пульса. И от напряжения сосудистая стенка рвется, причем именно в тех местах, где есть отложение холестерина. Дальше происходит инфаркт или инсульт», – объяснил доктор.

Скачок давления может быть и от изменения погоды в том числе, добавил Альберт Гильманов. Официально считается, что в норме артериальное давление может подниматься до 120 миллиметров ртутного столба. Порой доктора слышат от пациентов: «Мое рабочее давление 200, а то и 250». Такое убеждение крайне опасно, подчеркнул кардиолог.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На каждые два миллиметра ртутного столба выше 130 прибавляется один процент к вероятности инсульта. То есть из 250 вычесть 130, остается 70, делим на два, и получается 35% вероятности получить инсульт. Это официально посчитанная цифра», – подчеркнул заведующий кардиологическим отделением РКБ.

Выявить, какой уровень давления критический, может только врач-кардиолог. Решать самостоятельно, что «давление в 150 на 100 для меня норма», нельзя. Важно следить и за пульсом.

«Образованные люди следят, чтобы пульс был 60, потому что пульс 90-100 – это шаг к смерти», – отметил кардиолог.

Совет №4: Таблетки бросать нельзя

По словам кардиолога, многие люди с подачи неграмотных медиков верят в то, что обращаться в медорганизации нужно только тогда, когда стало совсем плохо, однако это не так. Очень важно на этапе профилактики обнаружить то, что в итоге может привести к сердечной катастрофе, – например, повышенный холестерин или высокое артериальное давление. И определив, стоит начать работать с этой проблемой. И тогда скачки температуры за окном не станут причиной трагедии.

«Аналитика кардиолога – это подумать, что произойдет в том или ином случае, и попробовать принять определенные контрмеры, которые повлияют на то, чтобы не было скачка пульса или он был бы не таким сильным, каким мог бы быть», – объяснил Альберт Гильманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врач назначит препараты для контроля давления или снижения пульса, пациент и доктор вместе будут контролировать уровень холестерина. А если таблетки уже были назначены и пациент их принимал, то крайне опасно их бросать. Особенно если человек уже оказывался на больничной койке с инфарктом или предынфарктным состоянием, то лекарства, которые ему выписал кардиолог, пить обязательно.

«Убедить человека, что сегодня он должен выпить таблетку, чтобы завтра не попасть к нам с инфарктом, порой довольно сложно», – подчеркнул кардиолог.

Совет №5: Лишний вес и курение – дорога к проблемам с сердцем и сосудами

Сейчас в отделении кардиологии лежат пациенты от 36 до 90 лет.

«Большинство молодых пациентов с инфарктом – курящие», – подчеркнул Альберт Гильманов.

Помимо курения вероятность возникновения сердечно-сосудистых катастроф повышает еще и лишний вес пациентов. Однако завотделением подчеркнул, что если врач на пороге своего кабинета увидит пациента с ожирением, ни за что не скажет ему на первом приеме, что нужно худеть.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первая фраза врача будет: “Молодец, что пришел”. И ни слова про лишний вес. Когда пациент придет уже во второй раз, в третий, можно будет аккуратно поговорить с ним про диету и про смену образа жизни. Менять человека – это очень трудно», – подчеркнул кардиолог.

Как распознать инфаркт?

Если появились резкие жгучие боли в груди, которые, как правило, расползаются по всей грудной клетке, потливость, резкая слабость или произошла потеря сознания, то это, вероятнее всего, инфаркт.

«Эти симптомы должны заставить человека прекратить физическую нагрузку. Если есть опыт приема лекарств, то нужно принять нитроглицерин. Если через две минуты не помогло, то выпить еще таблетку. Если три раза не помогло, то необходимо ехать в больницу или вызвать скорую помощь», – объяснил Альберт Гильманов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кардиолог посоветовал татарстанцам внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Ведь уже завтра столбик термометра поползет вверх и в отделение кардиологии вновь потянутся пациенты с тяжелыми инфарктами.