В дни рейда «Встречная полоса» в РТ пресечено более 2 тысяч нарушений обгона

Фото: пресс-служба Правительства РТ

В Татарстане, благодаря профилактическому рейду «Встречная полоса», в январе и марте сотрудники Госавтоинспекции пресекли более двух тысяч нарушений правил обгона. Следующий этап мероприятия пройдёт с 15-го до 28 апреля. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова сообщил врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.



«Обращаюсь к начальникам органов внутренних дел: необходимо усилить контроль за обгонами на участках с интенсивным движением, проводить целенаправленную профилактическую работу с водителями», – подчеркнул Айрат Самигуллин.



Он отметил, что более 40% погибших в ДТП в Татарстане погибли во встречных столкновениях. Из них 9 человек погибли на тех участках дорог, где обгон запрещен.