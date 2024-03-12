В Бугульме в дни президентских выборов пройдут более 50 мероприятий

В дни выборов Президента РФ в Бугульме запланировано провести более 50 мероприятий. Состоятся концерты творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, викторины, лотереи и разные активности. Кроме того, широко развернутся масленичные гулянья, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

«15, 16 и 17 марта 2024 года в России пройдут выборы Президента Российской Федерации. Несомненно, это важное мероприятие. Каждый гражданин должен принять в них участие, выразить свою гражданскую позицию. В эти дни запланированы многочисленные мероприятия на избирательных участках города и района», — прокомментировала заместитель руководителя исполкома района по соцвопросам Ольга Плеханова.

На двух избирательных участках — на прилегающих территориях Дома техники и перед сельским Домом культуры в поселке Березовка — 17 марта будут организованы Масленица с играми, старинными русскими забавами, состязаниями и выпеканием блинов.

На нескольких избирательных участках планируется организовать «Пункты здоровья», где будут работать медицинские бригады, а все желающие смогут пройти экспресс-обследование.

В городском спорткомплексе «Юность» для избирателей организуют семейную лотерею. Главный приз — посещение бассейна. В дни проведения выборов на избирательных участках будут организованы ярмарки местных производителей и самозанятых граждан.

На территории муниципального образования подготовку и проведение выборов осуществляют территориальная избирательная комиссия Бугульминского района в составе восьми человек и 29 участковых избирательных комиссий, в которые входит 181 человек с правом решающего голоса.

По состоянию на 1 марта численность избирателей в Бугульминском районе составляла 15 517 человек.

В Бугульме образовано 46 постоянных и две временные участковые избирательные комиссии, в состав которых назначены 464 члена с правом решающего голоса. Численность избирателей города составляет 62 312 человек.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).