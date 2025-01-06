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В дни новогодних каникул 2700 жителей Казани прошли диспансеризацию
В дни новогодних каникул 2700 жителей Казани прошли диспансеризацию, которая началась с 4 января. За первые два дня обследования прошли 2698 человек.
В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, казанцы могут пройти обследование бесплатно в поликлинике по месту жительства и своевременно выявить наиболее распространенные заболевания.
В трёх районах города продолжают работу мобильные комплексы:
- на территории гимназии №5, Гудованцева, 26;
- на территории школы №113, Адоратского, 36а;
- на территории Центра бокса, ул. Файзи, 2а.
Приём населения в этих локациях продолжится до 8 января с 9.00 до 18.00. Как рассказали в Минздраве Татарстана, выездную диспансеризацию уже прошли 374 человека.
Татарстанцам для прохождения диспансеризации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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