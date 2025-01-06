В дни новогодних каникул 2700 жителей Казани прошли диспансеризацию, которая началась с 4 января. За первые два дня обследования прошли 2698 человек.

В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, казанцы могут пройти обследование бесплатно в поликлинике по месту жительства и своевременно выявить наиболее распространенные заболевания.

В трёх районах города продолжают работу мобильные комплексы:

на территории гимназии №5, Гудованцева, 26;

на территории школы №113, Адоратского, 36а;

на территории Центра бокса, ул. Файзи, 2а.

Приём населения в этих локациях продолжится до 8 января с 9.00 до 18.00. Как рассказали в Минздраве Татарстана, выездную диспансеризацию уже прошли 374 человека.

Татарстанцам для прохождения диспансеризации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.