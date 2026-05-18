В дни «КазаньФорума» электричками перевезено около 16 тыс. пассажиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период проведения «КазаньФорума» пригородными поездами воспользовались более 15,8 тыс. пассажиров, том числе свыше 2,3 тыс. аккредитованных участников, волонтеров и организаторов мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Горьковская магистраль осуществляла транспортное обслуживание в дни проведения форума. Для обеспечения перевозок к „Казань Экспо“, ставшим основной площадкой, в период с 13 по 15 мая было назначено 14 дополнительных поездов», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Всего на маршруте Казань – Аэропорт – Казань курсировали 36 поездов с интервалом движения в один час. На станциях и вокзалах гостей встречали волонтеры и работники железной дороги.

В дни проведения форума пассажиропоток в этом направлении увеличился в два раза.

XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проходил с 12 по 17 мая.