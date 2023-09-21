В дни Kazan Digital Week казанцы могут увидеть светодинамическое шоу на телебашне

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В дни проведения Международного форума Kazan Digital Week — 2023 гости и жители столицы республики могут увидеть тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки на казанской телебашне. Об этом рассказали в Минцифры РТ.

Отмечается, что наблюдать светодинамическое шоу можно в промежуток с 6 и до 11 часов вечера ежедневно до 22 сентября.

Напомним, что Kazan Digital Week — 2023 проходит в Международном выставочном центре «Казань Экспо». В рамках форума организована выставка высокотехнологических разработок, ПО, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, на которой также представлен стенд Российской телевизионной и радиовещательной сети.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», – отмечал глава государства ранее.