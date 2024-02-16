В дни «Игр будущего» введут дополнительные электрички из аэропорта до Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период проведения «Игр будущего» введут дополнительные электрички на маршруте из аэропорта до Казани. Об этом сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Марат Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Планируется, что из Казани до аэропорта будет ходить 14 составов, из аэропорта до Казани – 15 составов. Сейчас восемь поездов курсирует из Казани и девять – из аэропорта. Дополнительные поезда будут добавлены», – рассказал спикер.

Хисамутдинов отметил, что сейчас поезда по этому маршруту следуют в составе четырех вагонов, а на время проведения «Игр будущего» будет добавлено по два дополнительных вагона. «Это будут шестивагонные электрички. И будет возможность перевезти не 860 пассажиров одним составом, а 1118 человек», – подчеркнул он.

При этом время начала и окончания работы пригородных поездов не изменится – с 6.30 до 22.30. Однако они будут ходить с интервалом в один час. Время в пути составит около 25 минут.

«Цена билета не изменится – 62 рубля для пассажиров. Волонтерам или аккредитованным лицам в спецпоездах, которые вводятся дополнительно между регулярными рейсами, будет обеспечен бесплатный проезд», – заключил начальник Управления транспорта.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Официальное открытие состоится 21 февраля.