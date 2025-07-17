В «Динамо» рассказали, за счет чего клуб может стать чемпионом

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о шансах «бело-голубых» взять чемпионство РПЛ.

«Мы в прошлом году могли стать [чемпионами], не хватило даже не половины, а четверти шага. Не донастроились. Я и Личке потом об этом говорил, надо было играть как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у «Динамо» есть все шансы [стать чемпионом]», – сказал Степашин ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятом месте в таблице с 56 очками. Сезон 2025/26 стартует завтра, 18 июля, с матча «бело-голубых» с «Балтикой». Игра состоится в 20:30 по мск.