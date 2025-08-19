В «Динамо» рассказали, какой кредит доверия у Валерия Карпина

Фото: fcdynamo.ru

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, какой кредит доверия у главного тренера команды Дмитрия Гафина.

«Мы все вместе работаем – и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди еще много игр. Мы, в принципе, никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять, друг друга поддерживать – и смотреть в будущее с оптимизмом», – передает слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавил «Динамо» этим летом. В данный момент клуб под его руководством идет на 11-м месте в таблице РПЛ с пятью очками. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Балтикой» и «Сочи» (по 1:1), победили «Ростов» (1:0), а также проиграли «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3) в РПЛ. В Кубке России же «бело-голубые» победили «Сочи» (3:2) и крупно уступили «быкам» (0:4).