В «Динамо» отреагировали на уход Карпина

Фото: fcdynamo

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о том, что руководство предлагало Валерию Карпину продолжить работу в клубе.

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение. У меня лично с Карпиным прекрасные отношения», – сказал Степашин «Интерфаксу».

Накануне Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Динамо» по собственному желанию. 56-летний специалист возглавлял московскую команду с лета 2025 года, совмещая эту работу с должностью наставника национальной сборной России по футболу.

Под руководством Карпина «Динамо» после 15 игр занимает 10 строчку с 17 очками турнирной таблицы РПЛ.