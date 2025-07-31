В «Динамо» отреагировали на информацию о трансфере Грушенкова из «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на разговоры о возможном переходе форварда «Зенита» Максима Глушенкова в московский клуб. Он прокомментировал слова отца футболиста, что Валерию Карпину стоит задуматься о приобретении футболиста в «Динамо».

«Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований», – прокомментировал Гафин «РБ Спорту».

Напомним, после игры 2-го тура в Казани с «Рубином» (2:2) игрок был заменен в перерыве. После этого появилась информация, что у Глушенкова зреет конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком.