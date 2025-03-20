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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 12:31

В «Динамо» оценили возможность возвращения Александра Овечкина

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В «Динамо» оценили возможность возвращения Александра Овечкина
Фото: nhl.com

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поделился мнением о возможном возвращении в команду Александра Овечкина.

«Думаю, что во всей структуре динамовского движения нет ни одного человека, который бы не хотел возвращения Александра в любой роли – как игрока или как руководителя. Он нужен любой организации в любой сфере деятельности. Если у Александра Михайловича когда-нибудь появится желание быть в структуре клуба в любом качестве, мы будем только рады», – передает слова Сушко «Чемпионат».

Напомним, Овечкин выступал за «Динамо» в период с 2001 по 2005 год, а также в сезоне 2012/13.

Александр отстает от рекорда Уэйна Гретцки на семь шайб. На счету россиянина в данный момент 887 голов, канадец за свою карьеру оформил 894.

#Александр Овечкин #хк динамо москва #кхл #НХЛ #хоккей #спорт
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