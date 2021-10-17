В «Динамо-Ак Барс» новая связующая вместо травмированной Елизаветы Поповой

Опытнейшая связующая Вера Ветрова подписала контракт с казанским «Динамо-Ак Барс», информирует клубная пресс-служба.

Эта новость связана с травмой Елизаветы Поповой с неопределенными сроками восстановления. И Ветрова оперативно отозвалась на предложение казанского клуба.

Вера свою профессиональную карьеру в 2002 году начинала в липецком волейбольном клубе, где в то время главным тренером был именно Ришат Гилязутдинов, наставник казанок. До 2004 года они работали вместе, после чего Гилязутдинов на четыре года уходил в «Уралочку» к Николаю Карполю, но в сезоне 2008/2009 вернулся в Липецк, чтобы затем летом 2009 года перейти в «Динамо-Ак Барс».

При этом главный тренер забрал с собой в Казань несколько липецких игроков, в числе которых были Вера Ветрова (в то время известная еще под девичьей фамилией Улякина). В Казани Ветрова отыграла два сезона с 2009 по 2011 годы. Здесь же в составе «Динамо-Ак Барса» она завоевала свой первый чемпионский титул и первый Кубок России, попала в состав сборной России, и летом 2010 года она стала обладательницей Кубка Ельцина, помогла сборной пройти квалификацию Гран-при 2011, а в ноябре того же года стала чемпионкой мира.

Затем Ветрова играла в московском «Динамо», за которое она выступала с 2011 по 2018 годы с одним годичным перерывом на рождение ребенка, а затем в краснодарском, включая прошлый сезон.