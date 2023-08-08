В Димитровграде Ульяновской области по подозрению в получении взятки задержали мэра

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В Ульяновской области по подозрению во взяточничестве задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как указано в сообщении, чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В свою очередь Андрей Большаков оказал сопротивление при задержании. Правоохранителям пришлось разбить окно в его автомобиле.

Кроме того, удалось задержать и посредника во взяточничестве.

Глава региона Алексей Русских в своем телеграм-канале подтвердил информацию о задержании. Чиновникам грозит до 15 лет колонии.