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В Димитровграде Ульяновской области по подозрению в получении взятки задержали мэра
В Ульяновской области по подозрению во взяточничестве задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как указано в сообщении, чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В свою очередь Андрей Большаков оказал сопротивление при задержании. Правоохранителям пришлось разбить окно в его автомобиле.
Кроме того, удалось задержать и посредника во взяточничестве.
Глава региона Алексей Русских в своем телеграм-канале подтвердил информацию о задержании. Чиновникам грозит до 15 лет колонии.
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