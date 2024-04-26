В «Диктанте Победы» в Мензелинске принял участие 97-летний ветеран войны

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

По всей России проходит акция «Диктант Победы». Самым взрослым участником события в Мензелинском районе стал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тихонов, который 2 мая отметит свое 97-летие.

«В прошлом году я писал диктант вместе со студентами, а в этом году с учащимися гимназии. Хочу пожелать молодому поколению, чтобы они знали свою историю и гордились своими дедами и прадедами, которые ковали для них Великую победу», — сказал ветеран, обращаясь к молодому поколению.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

И в свои 96 лет Михаил Тихонов ведет активный образ жизни, который является примерным для многих: участвует в районных мероприятиях, встречается со школьниками. Утром делает физзарядку, всегда в курсе районных и республиканских новостей.

«Диктант Победы» — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны, это дань уважения подвигу наших предков, которые защищали Родину. Это возможность ещё раз вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

Площадкой для проведения акции в Мензелинском районе стали кадетская школа-интернат, сельскохозяйственный техникум, педагогический колледж и гимназия.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

Михаил Яковлевич родился 2 мая 1927 года деревне Кадряково Мензелинского района. Был призван на фронт в ноябре 1944 года. Был в 357-м запасном стрелковом полку пулеметчиком. С сентября 1946-го находился в военной части 10139 радиотелеграфистом. В 1951 году демобилизовался. Вернувшись в родное село, работал шофером. В 1968 году женился и молодая семья Тихоновых переехала в город Мензелинск.