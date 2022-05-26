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Ру Тат
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Происшествия
26 мая 2022  23:26
Полина Шевчук

В горящей квартире на Фучика в Казани пожарные обнаружили тело погибшего человека

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В горящей квартире на Фучика в Казани пожарные обнаружили тело погибшего человека

Пожар произошел сегодня в одиннадцатом часу вечера в доме №18 по улице Фучика в Казани.

По рассказам очевидцев, горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. На месте работают шесть пожарных расчетов.

 

Фото: © очевидцы 

Как сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило в 22.30. Горели балкон и квартира на седьмом этаже. Кроме того, огонь охватил балконную раму этажом выше.

В горящей квартире пожарные обнаружили тело погибшего человека. Еще один человек пострадал.

Пожар ликвидирован. Его причины устанавливаются.

 

 

#пожар казань
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