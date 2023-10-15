Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В девяти районах Татарстана будет приостановлено радио- и телевещание
В девяти районах Татарстана с 16 по 20 октября пройдут профилактические работы на маломощных объектах телерадиовещания, из-за чего будет приостановлена радио– и телетрансляция. Об этом сообщается на сайте Минцифры РТ.
«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания», – сказано в сообщении.
Проверку радиотелевизионного оборудования будут проводить с 9 утра и до 3 часов дня 16 октября на РТС Русское Макулово (Верхнеуслонский район), 17 октября – на РТС Абди (Тюлячинский), 18 октября – на РТС Джалиль (Сармановский район), Кузнечиха (Спасский) и Старое Шаймурзино (Дрожжановский), 19 октября – на РТС Новый Кумазан (Мамадышский) и Заинск, 20 октября – на РТС Егорьево (Лаишевский) и Тетюши (Тетюшский).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»