В девяти районах Татарстана будет приостановлено радио- и телевещание

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В девяти районах Татарстана с 16 по 20 октября пройдут профилактические работы на маломощных объектах телерадиовещания, из-за чего будет приостановлена радио– и телетрансляция. Об этом сообщается на сайте Минцифры РТ.

«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания», – сказано в сообщении.

Проверку радиотелевизионного оборудования будут проводить с 9 утра и до 3 часов дня 16 октября на РТС Русское Макулово (Верхнеуслонский район), 17 октября – на РТС Абди (Тюлячинский), 18 октября – на РТС Джалиль (Сармановский район), Кузнечиха (Спасский) и Старое Шаймурзино (Дрожжановский), 19 октября – на РТС Новый Кумазан (Мамадышский) и Заинск, 20 октября – на РТС Егорьево (Лаишевский) и Тетюши (Тетюшский).