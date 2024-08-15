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Число наркопреступлений среди детей выросло в девяти муниципалитетах Татарстана
В Татарстане за первое полугодие этого года расследовано 101 уголовное дело и 42 правонарушения с участием несовершеннолетних в сфере употребления и незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.
«Особое внимание совместно с МВД мы уделяем работе по предупреждению распространения и употребления алкогольной, спиртосодержащей и наркотической продукции», – сказал министр образования и науки.
По его словам, беспокойство вызывает прирост преступлений в Казани, Набережных Челнах, Бугульминском, Альметьевском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Тетюшском и Лаишевском районах.
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