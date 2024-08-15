Число наркопреступлений среди детей выросло в девяти муниципалитетах Татарстана

В Татарстане за первое полугодие этого года расследовано 101 уголовное дело и 42 правонарушения с участием несовершеннолетних в сфере употребления и незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«Особое внимание совместно с МВД мы уделяем работе по предупреждению распространения и употребления алкогольной, спиртосодержащей и наркотической продукции», – сказал министр образования и науки.

По его словам, беспокойство вызывает прирост преступлений в Казани, Набережных Челнах, Бугульминском, Альметьевском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Тетюшском и Лаишевском районах.