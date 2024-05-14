Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В девяти клиниках Казани началась бесплатная стерилизация собак
Жители Казани смогут бесплатно привить своих собак. Операцию проводят животным старше шести месяцев, сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
Прием питомцев ведут в девяти клиниках Государственного ветеринарного объединения Казани. Ожидается, что уже в течение 2024 года это позволит стерилизовать 3 тысячи хозяйских животных.
Также питомцев бесплатно чипируют. Таким образом, хозяева смогут облегчить поиски пропавшего животного.
Бесплатная стерилизация проводится по следующим адресам:
— улица Декабристов, 115 (клиника Московского района);
— Улица Побежимова, 2 (клиника Авиастроительного района);
— улица Малая Заречная, 15 (жилмассив Сухая река);
— улица 25 октября, 2/7 (Кировский район);
— улица Звенигородская, 106 (Юдино);
— улица Даурская, 32а (по Вахитовскому и Приволжскому районам);
— улица Односторонка Ноксинская, 2а (Советский район);
— улица Шуртыгина, 4 (Центральная ветеринарная клиника);
— проспект Победы, 30 (при приюте «Щенячий патруль»).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»