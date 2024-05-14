В девяти клиниках Казани началась бесплатная стерилизация собак

Жители Казани смогут бесплатно привить своих собак. Операцию проводят животным старше шести месяцев, сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Прием питомцев ведут в девяти клиниках Государственного ветеринарного объединения Казани. Ожидается, что уже в течение 2024 года это позволит стерилизовать 3 тысячи хозяйских животных.

Также питомцев бесплатно чипируют. Таким образом, хозяева смогут облегчить поиски пропавшего животного.

Бесплатная стерилизация проводится по следующим адресам:

— улица Декабристов, 115 (клиника Московского района);

— Улица Побежимова, 2 (клиника Авиастроительного района);

— улица Малая Заречная, 15 (жилмассив Сухая река);

— улица 25 октября, 2/7 (Кировский район);

— улица Звенигородская, 106 (Юдино);

— улица Даурская, 32а (по Вахитовскому и Приволжскому районам);

— улица Односторонка Ноксинская, 2а (Советский район);

— улица Шуртыгина, 4 (Центральная ветеринарная клиника);

— проспект Победы, 30 (при приюте «Щенячий патруль»).