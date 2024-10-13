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Экономика 13 октября 2024 16:20

В девять поселений Татарстана закупят тракторы за 21,6 млн рублей

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Для девяти сельских поселений пяти районов Татарстана приобретут тракторы «Беларус 82.1» или их эквиваленты. Стоимость закупки составит 21,6 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Машины получат Каркалинское сельское поселение Лениногорского района, Байряки-Тамакское сельское поселение и Акбашское сельское поселение Ютазинского района, Алабердинское сельское поселение и Большеатрясское сельское поселение Тетюшского района, Саврушское сельское поселение Аксубаевского района, Татарско-Елтанское, Татарско-Сарсазское и Чистопольское сельские поселения Чистопольского района. Каждому из них будет передан трактор стоимостью почти 2,4 млн рублей.

Закупку профинансируют из бюджета Татарстана, заказчики — исполкомы указанных поселений.

#трактор #госзакупки
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